Assunto: Eleição dos Órgãos Sociais

No dia 24 de Setembro de 2016, no Centro Cultural Português, na cidade de São Tomé, reuniu-se em Assembleia Geral Ordinária a Associação Santomense de Bancos, com o propósito de eleger os novos órgãos associativos.

Foram eleitos os seguintes membros: Clique para saber tudo - comunicado-de-imprensa-1