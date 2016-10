Inscrições abertas para 100 Bolsas de Doutorado no Brasil

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) anunciou o lançamento do edital nº 23/2016, pelo qual serão concedidas cem (100) bolsas de nível de doutorado no âmbito do Programa de Estudantes-Convênio de Pós-Graduação (PEC-PG). As inscrições estarão abertas até o dia 25 de novembro de 2016.

A inscrição é feita exclusivamente pelo endereço eletrônico <http://inscricao.capes.gov.br/individual>. O resultado preliminar deverá ser divulgado até 31 de dezembro de 2016.

A íntegra do Edital 23/2016 da CAPES e o Manual do Candidato estão disponíveis na página da DCE, no endereço <http://www.dce.mre.gov.br/PEC/PECPG.php.