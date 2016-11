PRIASA – recrutamento de dois Animadores

Com base no financiamento atribuído pelo Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) ao Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe, a fim de cobrir os custos do Projecto de Reabilitação das Infraestruturas de Apoio à Segurança Alimentar (PRIASA)’ e no quadro de acompanhamento necessário as comunidades, apropriação e gestão das infraestruturas a serem implementadas pelo projeto, pretende-se recrutar dois (2) quadros sendo:

1 – Uma Animadora

2 – Um Animador

Para mais detalhes clique - anuncio-publico-e-o-tdr