Contratação de uma empresa para Construção de Pocilga Colectiva

No quadro do projecto de reforço das capacidades das comunidades rurais para adaptação aos efeitos das mudanças climáticas em São Tomé e Príncipe, nos distritos de Caué, Mé-Zochi , Lembá Cantagalo, Lobata, e na Região Autónoma do Príncipe, projecto financiado pelo GEF/PNUD , pretende-se contratar uma empresa para construção de pocilga colectiva na comunidade rural de Uba-Budo Sede, distrito de Cantagalo.

Mais pormenores estão disponíveis nos dois documentos abaixo :

1 – anuncio-pocilga

2 - tdr-construcao-de-pocilga