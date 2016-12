Atenção : Embaixada dos EUA pretende contratar um especialista

A Embaixada dos Estados Unidos da América (EUA) emGabão/São Tomé e Príncipe pretende contratar um (a) Especialista na área Económico/Comercial para os seus Escritórios em São Tomé e Príncipe.

Nível da Posição*: PSA -10 Contrato de nível 10 para residentes (com um salário anual de USD 24.451,00) ou FP5** para familiares dependentes dos funcionários expatriados (com um salário anual de USD 58.032,00).

(*): O nível final da posição, será determinado pelos Escritórios de Recursos Humanos em Washington ou na sede nos EUA.

Funções Básicas da Posição: Trabalhar de forma independente, mas sob supervisão do Secretário para Assuntos Económicos/Comerciais e do Secretário para Diplomacia Pública. O Assistente Económico/Comercial aconselha, divulga e produz relatórios de âmbito e dificuldades diversas. A posição requere a capacidade de realizar análises económicas independentes e de promover os objetivos comerciais e de investimento dos EUA em São Tomé e Príncipe. Esta posição é necessária para a execução efetiva das actividades económicas e comerciais em São Tomé e Príncipe, bem como apoiar e coordenar todas as iniciativas da Diplomacia Pública de forma independente. Na ausência de uma Embaixada ou Consulado, o titular desta posição deve ser autónomo na gestão e supervisão, mantendo um nível elevado de confidencialidade e confiança.

Data de limite para entrega das candidaturas: dia 29 de Dezembro de 2016, pelas 17:00 horas

O anúncio completo pode ser encontrado no website da Embaixada dos EUA: (http://libreville.usembassy.gov/embassy_employment.html). As candidaturas deverão ser enviadas para: Direção dos Recursos Humanos, Embaixada dos EUA, Tel.: 00 (241) 01.45.72.33/ 01.45.72.49 B.P; 4000; Libreville ou LibrevilleHRO@state.gov.

Mais detalhes clique - sgb50017m0163-_-announcement-in-sao-tome-internet