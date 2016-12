UNICEF – São Tomé 4 oportunidades de emprego

Assunto: Preenchimento de vagas para postos de Monitoria e Avaliação, Desenvolvimento de Adolescentes e Jovens e de Motoristas

O Escritório do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), em São Tomé e Príncipe, abriu concursos para o preenchimento de vagas de Oficial de Monitoria e Avaliação, Desenvolvimento de Adolescente e Jovens e Motoristas, pelo que convida a todos os profissionais nacionais qualificados interessados a enviarem o seu CURRICULUM VITAE, o formulário P11 devidamente preenchido e uma carta de manifestação de interesse para:

Escritório do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), em São Tomé

2º andar

Casa das Nações Unidas

OU

Para o e:mail: saotome@unicef.org

Para mais informações, pede-se aos interessados no sentido de consultarem os TERMOS DE REFERENCIA das referidas vagas afixados na receção da casa das Nações Unidas em São Tomé, durante as horas normais de expediente, e, no seguinte link: http://isuu.com/unicefstp. Todas as candidaturas deverão ser entregues ate ao dia08 de Janeiro de 2017.