Convite para Manifestação de Interesse – Protecção Costeira de São Tomé

O Governo de São Tomé e Príncipe recebeu uma doação (D2B16ST01) do Governo Holandês para o Projecto de Protecção Costeira de Agua Grande. O Governo de São Tomé e Principe pretende alocar uma parte dessa doação para contratar uma empresa de consultoria (ou um consórcio) para levar a cabo os estudos preparatórios necessários ao desenvolvimento do projeto. O Ministério das Infraestruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente (MIRNA) é a agência executora do projeto.

Para todos os detalhes clique sobre os dois documentos abaixo : Um em versão portuguesa e outra em versão inglesa.

1 - Convite MdI_D2B_Estudo vulnerabilidade e viabilidade_STP_Português

2 - Request for EoI_D2B_Vulnerability Feasiblity Study_STP_English