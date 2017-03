O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento em São Tomé e Príncipe, convida empresas nacionais e estrangeiras que prestam serviço no domínio de segurança para se manifestarem no âmbito do Concurso Público para contratação de tal serviço. Para mais detalhes leia o texto do concurso público e o Termo de Referência.

1 - concurso público

2 - termos de referência