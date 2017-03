PRIASA – Estudo para Construção de Mercado no Príncipe

A Unidade de Coordenação do Projecto de Reabilitação das Infra-estruturas de Apoio a Segurança Alimentar (PRIASA II)vem por este meio remeter em anexo o aviso de manifestação de interesse para Elaboração do Estudo Arquitectónico, Estrutural e Especialidades para à Construção de um (1) Mercado na Região Autónoma do Príncipe para ser divulgado a partir de hoje, dia 15 à 28 de Março de 2017.

Veja todos os pormenores - AMI nº02 PRIASAII 2017