Atenção : Harmonização das Empresas em STP

São Tomé, 5 de Abril 2017- O Guiché de Harmonização (GMN) de São Tomé e Principe começa a partir do 11 de Abril, missões de pré- diagnóstico das empresas que manifestaram o interesse de aderir ao processo de harmonização específico no quadro do Programa de Reestructuração e de Harmonização da África Central (PRMN);

Para mais detalhes clique - 20170404 – VF PORTUGAIS_Communique de presse Prediagnostics STP_bcos (1)