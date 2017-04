A Delegação da União Europeia no Gabão, organiza uma sessão de informação sobre o concurso público para apoio as iniciativas da sociedade civil para promover a democracia e os direitos humanos no Gabão, Guiné Equatorial e em São Tomé e Príncipe. A inscrição para a sessão é feita por via electrónica até 21 de Abril.

