Candidatura para atribuição de bolsas

No quadro do projecto Sociedade Civil pelo Desenvolvimento – Mais transparência, melhor governação, a Federação das ONG em São Tomé e Príncipe, em parceria com a Associação para a Cooperação Entre os Povos, torna pública a abertura de candidaturas para atribuição de três bolsas de criação jornalística destinadas aos jornalistas integrados nos órgãos de comunicação social do país.

Clique para ler o anúncio na íntegra - Anuncio bolsa – Nota de Imprensa