São no total 12 cantinas escolares a serem reabilitadas, e com o financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento, através do projecto de Reabilitação das Infra-estruturas de Apoio a Segurança Alimentar -PRIASA. As candidaturas deverão ser entregues até 5 de Agosto.

Para mais detalhes, clique - Anuncio das cantinas escolares