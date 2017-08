Global Water – Contratação de assistente técnico

A Parceria Nacional de Água de São Tomé e Príncipe-PNASTP pretende contratar um assistente técnico/a para o escritório da Pareceria Nacional de S.Tomé e Príncipe “PNASTP” com objectivo de apoiar o Secretário Executivo no que concerne a implementação das acções previstas no Programa da PNASTP, em particular para o Programa Água, Clima e Desenvolvimento “WACDEP”, conforme os Termos de Referencias (TDR) que poderá ser adquirido no seguinte endereço:

