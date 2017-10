O Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe recebeu um empréstimo do Fundo Africano de Desenvolvimento para financiar as actividades do Projecto de Reabilitação das Infraestruturas de Apoio à Segurança Alimentar (PRIASA II), do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural.

Clique para saber tudo - AMI para fiscalização das obras no Príncipe