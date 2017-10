Contratação de voluntário nacional para o posto “UN Joint Programming Specialist”

“Sob a liderança do RCO do Sistema das Nações Unidas em São Tomé e Príncipe, a UN-Habitat irá coordenar o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável da Região Autónoma do Príncipe.

Neste contexto, vimos levar ao vosso conhecimento que se encontra aberto o anúncio de vaga para o recrutamento um(a) voluntário(a) nacional para o posto intitulado “UN Joint Programming Specialist” com o prazo de apresentação das candidaturas até o dia 20 de Outubro em curso.

Os/as interessados/as a candidatarem-se, devem fazê-lo “online” através do link “:

https://jobs.partneragencies.net/erecruitjobs.html?JobOpeningId=12484.