Recrutamento de 25 Técnicos Superiores para a Direção dos Impostos

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE S.TOMÉ E PRÍNCIPE

(Unidade – Disciplina – Trabalho)

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS, COMERCIO E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Concurso Público para a Direção dos Impostos.

Uma oportunidade imperdível para os Santomenses que queiram seguir uma carreira pública, tendo a certeza que concorrerão em absoluta igualdade de condições com todos os participantes.

No âmbito de implementação do Imposto Valor Acrescentado (IVA) em S.Tomé e Principe, o Ministério das Finanças, Comércio e Economia Azul, através da Direção Administrativa e Financeira (DAF), está a organizar o concurso público para o recrutamento de 25 Técnicos Superiores de 3a Classe para a Direção dos Impostos para ano económico de 2018.

Serão 25 vagas destinadas aos candidatos com nacionalidade santomense e com formação superior em qualquer área - o que importa é o conhecimento demonstrado nas provas.

O critério de aprovação será exclusivamente o resultado obtido nas provas de conhecimento e na redação. O mérito individual será respeitado. Não haverá entrevistas, nem análise de currículo e nem qualquer fator subjetivo na definição dos aprovados. Os 25 primeiros classificados, atendendo a legislação, serão os contratados e participarão no curso de formação para as atividades da administração tributária.

O período de inscrição deverá estar aberto a partir de meados de Janeiro do ano de 2018; as datas corretas serão divulgadas no “Aviso de Abertura de Concurso”, cuja publicação está prevista para o início de Janeiro.

As datas prováveis para a realização das provas serão entre 18 e 19 de Março (um sábado e um domingo). As provas de conhecimentos terão um total entre 80 e 100 questões objetivas e a prova de redação, versando sobre algum tema da área da fiscalidade aplicada a São Tomé e Príncipe, deverá conter entre 20 e 30 linhas. As correções de todas as provas serão sempre feitas “às cegas”, ou seja, nenhum corretor saberá os nomes dos candidatos avaliados.

As provas objetivas de conhecimentos gerais, conterão as seguintes disciplinas:

a- Língua Portuguesa, b-Matemática e Raciocínio Lógico-Quantitativo, c- Francês ou Inglês.

As provas objetivas de conhecimentos específicos, serão compostas pelas seguintes disciplinas: a- Direito Constitucional, b- Direito Tributário, c- Tecnologia da Informação, d- Contabilidade Geral e Avançada, e- Legislação Tributária, f- Auditoria. Os tópicos específicos de cada disciplina, para facilitar a programação de estudo dos candidatos, estarão disponíveis brevemente.

É óbvio que aqueles que começarem a estudar o quanto antes, hoje ainda, terão vantagens sobre os demais. São quase cinco meses disponíveis de preparação. Parece muito, mas não é, porque o conteúdo é extenso. Por outro lado, este conteúdo é acessível àqueles que se dediquem a aprender, independentemente da sua área de formação. Há que se programar bem, e estudar intensamente para ter chances de ser aprovado. É uma oportunidade imperdível para santomenses que queiram seguir uma carreira pública, tendo a certeza que concorrerão em absoluta igualdade de condições com todos os participantes.

Este modelo de recrutamento, absolutamente transparente e objetivo, além de permitir que os mais preparados sejam aprovados, também permite maior aproveitamento e agilidade durante o curso de formação teórico e prático. Os aprovados (e já contratados) terão uma base de conhecimentos desenvolvida nestes quase cinco meses de preparação para o concurso e consequentemente estarão aptos mais rapidamente a desempenhar suas funções na Direção dos Impostos.

Todas as informações necessárias para os candidatos, incluindo um link para o site do concurso, serão amplamente divulgados em breve, daqui a cerca de uma semana, inclusive através de embaixadas de São Tomé e Príncipe. Os candidatos poderão se inscrever também através de correio eletrônico a ser divulgado oportunamente.

Comece a se preparar imediatamente. Há uma vaga esperando por você que quer trabalhar de maneira profissional, honesta e comprometida com o futuro de São Tomé e Príncipe.

O processo do concurso, conta com o apoio do FMI, do Banco Mundial e, obviamente, do Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe, será pautado pela transparência em todas suas etapas e obedecerá os dispostos na Lei 05/97.