“África Negra” a lenda cultural de todos os tempos

A cultura é o modo específico de sentir, pensar e agir de sociedades e comunidades, ou melhor, é o modo de sentir, pensar e agir de uma sociedade diante de situações e desafios da existência e de possibilidades de superá-los; a cultura também pode ser pensada como identidade nacional.

Voltemos á década de 70, quando um grupo de jovens santomense decide dar voz aos seus hábitos culturais. Com instrumentos musicais deteriorados, criou uma banda que batizou com o nome do continente que é o berço da humanidade: “Africa Negra”. (foto 1)

“África Negra” conquistou pouca aceitação por parte da população. A banda viria a conhecer uma reviravolta na década de 80, a África Negra adquiriu um estilo e conquistou a população e o mundo.

O vocalista principal, João Seria, embora não tivesse sido o fundador da banda, ao som do baterista Olinto, do solo do Imídio, do baixo do Pacheco, dos ritmos de Leonidio Barros, António e Dio, cantou, dançou e encantou São Tomé e Príncipe, Angola e Cabo Verde; deixou a África e o mundo de queixos caídos. (foto 2)

Os sons das guitarras são melancólicos e capazes de acalentar a alma dos mais desesperados. Aliás, conseguir bilhetes ou tirar um pé de dança nos fundões (terraços) onde atuavam os “África Negra” eram tarefas difíceis devido a moldura humana que perseguiam a banda.

Relíquias como “Aninha”, “Maia Muê”, “Carambola”, “Alice”, “Não Senhor” e muitas outras constituíram um leque de repertório que, até aos dias de hoje, é uma presença constante nas grandes festas.

A emigração, nos finais da década de 80, servira como mote do declínio desta banda que representa hoje, património músico e cultural de São Tomé e Príncipe.

Atualmente, os únicos vestígios da banda são os seus músicos que a emigração deixou em lugares diferentes. O grande solista Imidio Vaz que, para muitos, foi um dos melhores de África dos anos 80, encontra-se em São Tomé e faz de moto-táxi como o seu modo de sobrevivência, o baixista Pacheco reside nas terras de morabeza, Cabo Verde, e os outros elementos encontram-se espalhados pelo mundo em busca de melhores dias.

Encontrei, em Portugal, um personagem e com ele reescreve a história: Leonidio Barros, que nos anos 80 ainda miúdo, encantava o mundo ao som da viola com os ritmos da África Negra, emigrou para Portugal nos finais da década de 90 à procura de melhores condições de vida. Criou uma banda e, nas noites frias de Lisboa, nos cafés e nalgumas discotecas, mata saudades não só dos da “África Negra” mais também dos outros êxitos da música santomense. (foto 3)

O som da guitarra do Leonidio faz com que muitos emigrantes, por alguns momentos da vida, esqueçam o stress da crise e do frio, e vão indo nas levas dos êxitos da “África Negra”.

Os cabo-verdianos gesticulam com a cabeça, os angolanos dançam o “capitula”, e os santomenses vão dando as famosas passadas dos fundões.

Para Leonidio Barros, “África Negra” faz parte do seu dia-a-dia; e a banda simbolizam também muitos momentos feitos de histórias e de alegrias que nunca mais lhe sairão da mente. (foto4)

As músicas da ”Africa Negra” são inextinguíveis e, por mais estranho que pareça, as autoridades santomenses não fazem nada por esses batalhadores que, muitas vezes, com instrumentos escalavrados produziram sons e melodias que marcarão um relevante momento da afirmação da sociedade e da cultura.

Vimos deputados e governos a defenderem teoricamente a cultura musical santomense, aliás, desde a década de 90, vive um autêntico calvário, mas ninguém nunca decidiu em homenagear esses mitos da cultura lusófona.

É curioso constatar que os angolanos, os cabo-verdianos e os guineenses carregam no sangue não só as respetivas culturas como também a nossa. Com efeito as músicas da ”África Negra”, de Calu Mendes, de Camilo Domingos e de Juca têm merecido uma presença constante nos seus reportórios. Já nos recintos das nossas festas, as músicas nacionais recebem a reprovação do próprio são-tomense.

São as realidades do destino; são as realidades de um povo cuja sua identidade musical e cultural perdeu-se no tempo.

Ainda hoje, há quem acredite que poderemos ter os mesmos êxitos da década de 80. Mas enquanto isso a esperança não morrerá solteira.

Jess Flander