Kalu Mendes lança Boleia esta noite

O mais recente álbum de Kalu Mendes, é apresentado ao público esta noite no Club Santana. Um disco crítico e de intervenção, com o nome de Boleia.



Segundo o músico Kalu Mendes, os temas do seu novo álbum pretende incutir na sociedade «mudança de hábito, comportamento, atitudes e maneiras de estar».

Boleia com 10 temas musicais, pretende apelar o cidadão são-tomense para os problemas do dia-a-dia. «Nós enquanto cidadãos ativos temos que contribuir para a mudança, sempre para melhor obviamente. Contribuir ativamente para a nossa terra, terra esta de nome santo! Que sejamos todos abençoados», diz o músico.

Para Kalu Mendes a vida é uma constante alegria, onde os bons e maus momentos devem ser pensados. «Temos todos a responsabilidade de contribuir para o crescimento do país. Não devemos ter medo de trabalhar, de sermos dinâmicos e ativos», acrescentou.

São aspectos que fazem o ritmo do álbum Boleia. «A nossa beleza, a nossa hospitalidade, a nossa amabilidade, a nossa alegria, a nossa simpatia merecem acima de tudo a nossa preocupação em manter e não em estragar. Com a contribuição de todos e com a voz unida jamais seremos vencidos», concluiu o músico na descrição da mensagem de um álbum, que é lançado esta noite no club Santana.

Abel Veiga