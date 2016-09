Lançamento do II volume de Reflexões Jurídicas de Hilário Garrido

O lançamento do II volume do livro que reflecte Direito e Política, acontece no dia 9 de Setembro no Espaço CACAU na capital São Tomé.

Uma obra que mostra Direito na Rua, Informação Jurídica, Cultural Geral sobre o Direito e a Política. Segundo o autor trata-se de um despertador de consciências para o exercício de cidadania.