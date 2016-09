Festin- festival de Cinema da Língua Portuguesa em STP

Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa, sediado em Lisboa, aterrará em São Tomé e Príncipe entre os dias 20 e 23 de setembro, no desenvolvimento de suas atividades de intercâmbio e difusão da cinematografia lusófona.

A primeira itinerância do FESTin em 2016 levará a capital São Tomé uma programação de filmes para o público de todas as idades. Além da tradicional Mostra FESTin, sessões dedicadas ao público infantil (Mostra FESTinha) e atividades de formação com realização de oficinas e palestra. Todas as atividades são gratuitas e decorrem no Centro Cultural Brasil em São Tomé e Príncipe, com apoio da Embaixada do Brasil, e no Centro Cultural Português | Instituto Camões, com apoio da Embaixada de Portugal.

A itinerânca do FESTin em São Tomé arranca no dia 20, às 18h, no Centro Cultural Brasil, como o Filme” Cartas de Amor São Ridículas” da realizadora brasileira Alvarina Souza.

A programação de formações conta com duas oficinas, uma de documentário e outra de produção de eventos, dedicada especialmente a jovens.

O realizador português João Cayatte acompanhará a equipa do FESTin, apresentará seu filme “Quando os lobos uivam” no dia 23, a encerrar as atividades no Centro Cultural Português, onde fará uma palestra sobre: análise, reflexão e produção fílmica a partir da vivência de uma produção, cuja temática seja as diferenças sob a ótica dos direitos humanos.

João Cayatte licenciou-se na Escola Superior de Cinema e começou por trabalhar como primeiro assistente de realização em longas-metragens, tendo colaborado com Claude Miller, Walter Sales Jr., Charles Sturridge, Manoel de Oliveira, Roberto Faenza e John Malkovitch, entre outros.

A programação completa encontra-se disponível no site do festival.

O evento conta com parcerias e apoios de instituições locais e internacionais, ligadas a comunidade de língua portuguesa, atentas ao desenvolvimento de atividades e ações de responsabilidade sócio-cultural.

O FESTin

Em 2017, o FESTin chegará a sua 8ª edição em Lisboa, estando com as inscrições abertas até 15 de novembro. É o único festival de cinema itinerante dedicado à lusofonia e com produções oriundas de várias partes do planeta, especialmente dos nove países da comunidade de língua portuguesa: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné Equatorial, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.