Um ano do Café com letras

No dia 29 de Outubro, o Café com Letras fez um ano.



Quem já presenciou sabe que se trata de uma conversa informal sobre um livro da literatura brasileira, aliada a um bom café são-tomense e alguma delícia da culinária brasileira. A ideia, surgida num café em Barcelona, nas férias, ao ouvir duas senhoras conversando sobre um livro – uma contava a outra a história, com detalhes, e sem chegar ao final, para incentivar a outra à leitura da obra – ganhou corpo com o apoio irrestrito do Centro C ultural Brasil STP e tem movimentado a capital são-tomense.



O primeiro a apresentar foi o Embaixador do Brasil em São Tomé e Príncipe, Sr. José Carlos de Araújo Leitão, um frequentador assíduo do Café com Letras, falando de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis.

De lá para cá, foram mais onze encontros: “A Saga de um pensador”- Augusto Cury, pelo Diretor do Liceu Nacional, Emi Boa Morte; “Antologia Poética” de Carlos Drummond de Andrade pela voz do Bispo Dom Manuel Santos, ; “A Hora da Estrela”, Clarice Lispector, pela jurista Geórgia Rocha; “Capitães de Areia”, Jorge Amado, pela linguista canadense Marie-Eve Bouchard; “Macunaíma”, Mario de Andrade, pelo Engenheiro São-tomense Gabdulo Quaresma; “Dom Casmurro”, Machado de Assis, por Sandra Santos; “O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá”, de Jorge Amado, por Fátima Alves; “O Auto da Compadecida”, Ariano Suassuna, por Marconi Silva; “História de Canções de Vinícius de Moraes”, Wagner Homem e Bruno de la Rosa, por, mais uma vez, José Carlos de Araújo Leitão; “Antologia Poética” de Mário Quintana, por Yath’anderson Borges Lima, e “Iracema”, José de Alencar, por Sónia Carvalho.

E, claro, não parou por aqui!

Há muita literatura a ser apresentada e muita delícia a ser saboreada. Há muito comentário a espera de enriquecer a discussão. Muito bate papo a acontecer ao final de cada sessão. Há muita alegria a ser partilhada, pois o Café com Letras não é senão um encontro entre amigos que gostam das coisas boas da vida.