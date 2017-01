2.ª edição do Prémio Literário UCCLA

Em nome do Secretário Geral da UCCLA, Dr. Vitor Ramalho e no meu, venho agradecer todo o apoio que o seu jornal vem dando à divulgação do Prémio Literário UCCLA “Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa”, no âmbito da parceria com a Editora A Bela e o Monstro e o Movimento 2014, e que conta com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa. Este Prémio tem como objetivo estimular a produção literária, de um/a escritor/a, que não tenha ainda obra publicada, nos domínios da prosa de ficção (romance, novela e conto) e da poesia, em língua portuguesa.

