“A Verdade da História” será apresentada esta quinta – feira  

Livro do empresário e político são-tomense Delfim Neves, de 442 páginas pretende mostrar a verdade fundamental do país São Tomé e Príncipe.

Delfim Neves, mergulha-se nos factos vividos me mais de duas décadas de vida e vivência política, para trazer ao público as razões de base do impasse político vigente no país, mas também as origens dos conflitos políticos e institucionais, e explica as razões da falta de consensos e sinergias, que se reflectem na ausência do progresso.

Delfim Neves, vice-presidente do PCD, deputado a Assembleia Nacional, ex-ministro das Obras Públicas, e ex-candidato às eleições presidenciais, mostra também no livro a sua “Visão do Futuro Colectivo”.

Na abertura do livro, escreveu agradecimentos para várias individualidades são-tomenses, que influenciaram a sua vida política e social. Alguns já deixaram o mundo dos vivos, como Francisco Silva e a Dr Julieta Graça. Outros ainda vivos, como o escritor Albertino Bragança e Leonel d´Alva.

Agradecimentos também extensivos aos que tentaram derruba-lo política e socialmente: «a todos aqueles que directa ou indirectamente, m colocaram cascas de banana ao longo do caminho; que retribuíram a minha dedicação e fidelidade com ingratidão e traição. Graças a les aprendi lições que me fortaleceram …..».

Na tarde desta quinta-feira, “ A Verdade da História” de Delfim Neves vem a luz do dia no Hotel Pestana, e com a apresentação do ex-presidente da Assembleia Nacional e do Tribunal de Contas, Francisco Fortunato Pires.

Abel Veiga “