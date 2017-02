Francisco Pires, ex-Presidente da Assembleia Nacional e do Tribunal de Contas, foi o apresentador da Verdade da História. Um livro de 442 páginas, que revela factos da vida política são-tomense, vividos e descritos por Delfim Neves.

Vice-Presidente do partido PCD, Delfim Neves, diz que o livro tem luz, para eliminar as trevas da mentira que ofuscam a sociedade são-tomense. «A verdade da história porque ela narra apenas a verdade. Eu já assisti pessoas a narrar histórias minhas que destorcem os factos. Então temos que repor a verdade contando a história com a verdade», declarou o autor do livro.

No lançamento do livro que decorreu na capital São Tomé, diversas figuras políticas e da sociedade civil, marcaram presença na cerimónia. Destacando-se membros do Governo, líderes dos partidos políticos e o ex-Presidente da República Manuel Pinto da Costa.

Segundo Delfim Neves só a leitura atenta do livro, pode colocar cada cidadão no caminho da verdade. «E preciso ler o livro para entender realmente quem é quem? Quem faz política com seriedade neste país? Quem anda a passar pernas aos outros? Quem não cumpre os seus compromissos escritos e verbais? Quem não cumpre a palavra dada? Então vamos ver no livro quem efectivamente não quer o bem para este país. O livro esclarece tudo», frisou.

A verdade da história é segundo Delfim Neves, um contributo para o renascimento da nação e do país. «Para criação de um clima mais propício para fazermos política com ais seriedade, para que o país retome o caminho que tinha antes, em termos de respeito, disciplina, ordem mas sem arrogância, sem perseguição e pensando sempre que uma só pessoa não consegue desenvolver este país», pontuou.

O livro que está disponível ao público, pretende separar a verdade da mentira, e libertar a mente são-tomense da escravidão que a mentira impõe.

Abel Veiga