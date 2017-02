Memórias de São Tomé e Príncipe – São Tomé FESTFILM´17

O São Tomé FestFilm realiza este ano a sua terceira edição de 15 a 19 de fevereiro e irá decorrer na cidade de São Tomé. Na tela serão exibidos filmes vindos um pouco de todo o mundo, que estarão em competição internacional nas 4 categorias a concurso (longa-metragem, documentário, animação e curtas – metragens). No total foram submetidos 810 filmes de 54 países diferentes. A competição internacional conta com um total de 39 filmes selecionados, na categoria de Curta-metragem 15 filmes, na de Longa-metragem 2, na de Documentário 7 e na de Animação 15, distribuídos por 11 sessões de exibição.

O Júri desta edição é composto por elementos de renome internacional ligados ao cinema, televisão educação e atividades culturais, nomeadamente Anabela Dinis Branco de Oliveira, professora universitária de cinema (Portugal); Umbelino Brasil, cineasta e professor universitário de cinema (Brasil); Hugo Gamelas, músico, produtor executivo e director técnico (Portugal); Paulo Brites, músico, actor e produtor cultural (Portugal); Bruno Carnide, realizador (Portugal); Luís Oliveira Santos, realizador, professor e fotógrafo (Portugal); Joaquim Pavão,, músico e realizador (Portugal); Paulo d ́ Alva realizador e professor (Portugal); Nilton Medeiros, realizador (São Tomé e Príncipe) e Afonso Januário, realizador (São Tomé e Príncipe).

O Centro Cultural Português acolherá mais uma vez a abertura da terceira edição do festival no dia 15, pelas 18h, na qual serão exibidos o filme “Manuel” de Bruno Carnide, vencedor da edição anterior da Competição Nacional, assim como a curta-metragem “A Pedra” de Ana Lúcia Carvalho, que conta com a participação do ator São-Tomense Ângelo Torres que está na competição internacional deste ano. A fechar a noite dois documentários produzidos ainda na era colonial em São Tomé cedidos pela Cinemateca Portuguesa. A exibição destes dois filmes enquadra-se no tema “Memórias de São Tomé” que o festival desenvolve na presente edição.

A organização do festival tem uma preocupação especial com o público infantil tendo agendado sessões especiais dedicadas ao público mais jovem. Este ano o objetivo passa por levar as sessões competitivas de animação a este público infantojuvenil. Também está agendada uma palestra em colaboração com a Aliança Francesa, onde serão abordados temas como processo evolutivo do cinema Francês e o contexto do cinema em São Tomé e Príncipe que realizar-se-á no dia 18, pelas 10h30 no Centro Cultural Português. A sessão de encerramento decorrerá no Centro Cultural do Brasil no dia 19, pelas 16h, na qual serão divulgados os grandes vencedores.

Destaca-se as parcerias que se estabeleceram com o Instituto Camões, ao nível da cedência do espaço, assim como o Centro Cultural do Brasil, e a Casa de Cultura, Direção da Cultura que se torna este ano um dos espaços de acolhimento do festival. O festival conta com apoio da Aliança Francesa, IPDJ – Instituto Português do Desporto e da Juventude e do Município de Estarreja. Ao nível dos media este ano tem o apoio da Andim TV e Rádio Somos Todos Primos.

A festa do Cinema em São Tomé é uma iniciativa da ASSECOM-CA - Associação São-tomense de Entretenimento e Comunicação Multimédia, Cultural e Artístico. Co-produzido pelo Cine-Clube de Avanca organizador do Festival Internacional de Cinema de AVANCA desde 1997. Todos os detalhes desta edição poderão ser consultados na grelha de programação.

Veja a programação - PROGRAMAÇÃO_v2

Fonte – Organização do SÃO TOMÉ FESTFILM’17