Cine-Brasil regressa com muita ‘sumptuosidade’

Está de regresso a emoção e as maravilhas do cinema brasileiro, com abertura da temporada cinematográfica 2017, do Centro Cultural Brasil-São Tomé e Príncipe, CCB-STP.

O retorno aconteceu na pretérita sexta-feira com muita sumptuosidadeno auditório do Centro, que foi pequeno demais para acolher dezenas dos amantes do Cine-Brasil que afluíram em massa, na expectativa de não perderem a cerimónia de abertura da estação 2017.

Sabendo doentusiasmo dos apaixonados do cinema brasileiro, a direcção do Centro, liderada pela Leila Quaresma, não quis desapontar o público eescolheuum dos filmes da actualidade no Brasil: Que horas ela volta?.

“A escolha deste filme para a secção de abertura vem na sequência da sua popularidade. O mesmo foi muito comentado e premiado no Brasil e nos outros eventos de cinema internacional. Em 2015 entrou na lista dos 100 melhores filmes de todos os tempos para Associação dos Críticos do Cinema do Brasil, ACCB. Também ganhou sete dos 14 prémios em que foi nomeado, no grande prémio do cinemabrasileiro ”-explicou Leila Quaresma,acrescentando que a reabertura não poderia ser de outra forma, a não ser com um premiado.

Depois de explicar o porquê da selecção do filme, que foi após as palavras de boas vindas, Quaresma anunciou que estão em carteira para 2017, algumas novidades, destacando o ‘Cinema Comentado’, que acontecerá uma vez por mês (última sexta-feira), com início já no próximo dia 24 do mês em fluxo.

“Nestas secções vamos escolher alguns filmes e traremos pessoas que queiram participar neste painel. Vamos instigar o debate sobre a temática abordada nos filmes. A duração do debate dependerá do público”.

Ainda nas boas vindas, a anfitriã sublinhou que, como o cinema é um evento familiar, os menores também continuarão com os seus momentos de animação, no Cine-Brasileirinho.

“Entendendo que o Cine-Brasil é um evento familiar, por isso teremos secções duplas nas salas diferentes, vocês aqui (auditório) e os vossos filhos no outro espaço (sala de exposição), com o Cine-Brasileirinho”.

A noite continuou, atingindo o seu ‘clímax’com a exibição do galardoado, que durante hora e meia, prendeu as atenções dos presentes, que saíram deslumbrados com a secção de abertura, de acordo com os relatos à imprensa.

“Estou muito feliz com o regresso do cinema. Só tenho que felicitar o Centro por este momento. Foi uma noite espectacular”- Paula Sousa Cruz.

“Bom filme! Estou satisfeito com esta reabertura. Já estava com saudades. Meus filhos também. Vou fazer questão de marcar sempre a minha presença ”-Daniel Santos.

“Não tenho palavras para expressar a minha emoção. Estou ansioso agora para ver como será o cinema comentado, que é uma boa iniciativa. Estarei aqui para participar”- Carlos Martins.

“Gostei [riso]! Quero vir sempre. Amei pipoca e sumo ”-Carlinha Santos Mendes.

“Estou feliz, brinquei com os meus amigos, assistir boneco, gostei!”- Fábio Semedo.

O Cine-Brasil e o Brasileirinho acontecerão todas as sextas-feiras, às 18h00, no auditório e sala de exposição do CCB-STP. Entrada Franca.

Gil Vaz