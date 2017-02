São Tomé FestFilm encerra a 3ª edição com anúncio dos vencedores

Durante 5 dias a Cidade de São Tomé foi palco da 3ª edição do São Tomé FestFilm.

No passado dia 19 de fevereiro o Centro Cultural do Brasil – São Tomé e Príncipe acolheu a cerimónia de encerramento do São Tomé FestFilm na qual foram divulgados os filmes vencedores.

A atribuição dos prémios 2017 foi da responsabilidade de individualidades nacionais e internacionais com fortes ligações ao cinema. Na competição internacional o prémio melhor curta – metragem de animação foi atribuído ao filme THE EDGE de Alexandra Averyanova da Rússia, também recebeu uma Menção Honrosa THE LEGACY OF RUBIES de EBELE OKOYE uma co-produção da Alemanha e da Nigéria

A melhor curta-metragem Internacional de ficção foi para uma produção belga NKOSI COIFFURE de Frederike Migom. Nesta categoria ainda foi atribuída uma menção honrosa ao filme DIAS INTRANQUILOS de Latifa Said.

Na categoria de longas – metragens o prémio foi para o Brasil com o filme INVASORES de Marcelo Toledo. Recebeu uma menção honrosa PARA TER ONDE IR de Jorane Castro também do Brasil.

Na competição de documentário o prémio foi para TRÊS MULHERES de Alexis Delgado Búrdalo de Espanha, nesta categoria recebeu uma menção honrosa o filme ARLETTE. COURAGE IS A MUSCLE de Florian Hoffmann.

Nesta edição o tema foi Memórias de São Tomé e Príncipe, foram exibidos três filmes da época colonial cedidos pela Cinemateca Portuguesa, uma exibição única e especial. “São Tomé Agrícola e Industrial” de Augusto Seara de 1929, “São Tomé e Príncipe” de Pascal-Angot de 1967 e “Terra Mãe” de Augusto Fraga de 1960.

Este ano o festival chegou pela primeira vez às Roças de São Tomé de Príncipe, no passado sábado o festival realizou uma sessão especial na Roça Monte Café para a comunidade local. Mais uma vez o cinema chegou às escolas com a exibição de filmes de animação dedicados ao público infantil.

O festival contou com o apoio do Centro Cultural Português / Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P., Centro Cultural Brasil – São Tomé e Príncipe, da Aliança Francesa e do Ministério da Educação, Cultural, Ciência e Comunicação de São Tomé e Príncipe, bem como o apoio do IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude, Município de Estarreja, STPtv, RSTP, ANDIM média e da RDP-África.

A Festa do Cinema em São Tomé é uma iniciativa da ASSECOM-CA – Associação São-tomense de Entretenimento e Comunicação Multimédia, Cultural e Artístico, sendo co-produzido pelo Cine-Clube de Avanca.

Fonte – Organização do FestFilm