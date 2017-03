Lançamento do livro “Mariazinha, Calcinha de Renda” de Rufas Santo

A UCCLA vai ser palco do lançamento do livro “Mariazinha, Calcinha de Renda” da autoria do escritor são-tomense Rufas Santo, no dia 31 de março, às 18 horas.

Este livro de poemas surge como uma ode à mulher de lá, de cá e de todas as latitudes.

Trata-se de um evento organizado pelas Edições Vieira da Silva e Associação CulturFace, em conjunto com a UCCLA.

Haverá um apontamento cultural pelos cantores Anastácia Carvalho e Tonecas dos Prazeres.

Morada:

Avenida da Índia, n.º 110 (entre a Cordoaria Nacional e o Museu Nacional dos Coches), em Lisboa

Autocarros e Elétrico (Rua da Junqueira): 15E, 18E, 714, 727, 728, 729 e 751

Comboio: Estação de Belém

Coordenadas GPS: 38°41’46.9″N 9°11’52.4″W