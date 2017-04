A Casa da Cultura tem o prazer de convidar a V. Ex.ª para assistir a grande noite de “STLEVA“, no dia 12 de Abril de 2017, quarta-feira, a partir das 18H00. Contribua com o valor que estiver ao seu alcance e passe um momento único com cinco grandes grupos de Stleva.

A Casa da Cultura é o seu local de encontro. Não perca esse grande momento!