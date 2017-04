São Tomé : Cidade histórica com 482 anos

Linda e banhada pelas águas do oceano atlântico, a povoação de São Tomé elevou-se a categoria de cidade a 22 de Abril de 1535 através da Carta Régia do Rei de Portugal Dom João III.

Uma cidade que nasceu com resultado do cruzamento de gentes da Europa e da África. Uma cidade que foi ganhando relevância no contexto africano em plena era colonial. Albergou a primeira Santa Casa da Misericórdia portuguesa em África.

Também em São Tomé foi criada a maior diocese do reino português em África. «Processo amplamente ilustrativo do desejo dos papas de Roma e dos Reis de Portugal de fazerem de S. Tomé um centro irradiador de religião e cultura para toda a África e assim dotarem a capital de tais riquezas e objectos de culto, que S. Tomé se podia chamar “Roma do Ocidente Austral Africano”, tal como Goa “Roma do Oriente”», relatos do século XVI, trazidos ao presente numa investigação de Albertino Bragança.

A cidade de onde partia na altura a maior produção africana do açúcar era cobiçada. Foi assaltada e incendiada por piratas e corsários, mas resistiu.

E no presente, continua a resistir a todo tipo maus tratos, de imundice, e da incompetência dos seus gestores. Apesar de tudo continua linda.

482 anos depois da sua fundação, os são-tomenses são convidados a descobrirem e a absorverem a história da sua cidade- poçon.

Factos históricos, que resultaram de uma investigação de Albertino Bragança. Factos que levados ao parlamento, permitiram o resgate histórico do dia da Cidade de São Tomé. Leia com atenção – PALESTRA CIDADE DE S. TOMÉ

Abel Veiga