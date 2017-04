30 de Abril – Dia de Alda Graça

União Nacional dos Escritores e Artistas Santomenses

“HOJE E SEMPRE AO SERVIÇO DA CULTURA´´

30 de Abril de 1926: nesta data nasceu aquela que o mundo conhece como uma patriota que muito dignificou a luta pela independência nacional e, bem assim, a promoção da literatura santomense: Alda Espírito Santo.

Recordar a efeméride é honrar o compromisso que com ela temos, é ressaltar o profundo reconhecimento pelo esforço despendido pela personalidade que encabeçou, em meados da década de oitenta do passado século, as acções que deram origem à criação da UNEAS.

Primeira(e única) presidente desta organização, a que concedeu, sobretudo nos últimos da sua vida, o esforço e a dedicação por todos reconhecidos, cabe-nos, em nome da UNEAS, prestar-lhe a presente homenagem, sem contudo deixar cair no esquecimento a beleza cantante dos seus versos, tendentes, quase que na sua plenitude, a tornar mais coeso, solidário e forte o tecido social santomense.

Algo gregário e específico que a sua memória e o valioso legado que nos deixa nos obrigam a preservar e a ser capazes de tornar pura realidade.

Lisboa, 30 de Abril de 2017

Albertino Homem Bragança

Secretário-geral