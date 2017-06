África Negra actuou na Holanda numa digressão histórica pela Europa

Afonso Simões, agente europeu dos África Negra, anunciou para o Téla Nón o evento histórico que começou na sexta – feira com a actuação pela primeira vez do África Negra, nas terras holandesas. O general João Seria, voz marcante do África Negra, acompanhado pelos seus pares, animou a noite na cidade de Rotterdam na Holanda. Este sábado África Negra volta a fazer história com o primeiro espectáculo musical na Dinamarca, mais concretamente na capital Copenhaga.

A digressão prossegue este sábado conforme o calendário abaixo :

Junho 01 – NL, Amsterdam, PARADISO NOORD

Junho 02 – NL, Rotterdam, GROUNDS

Junho 03 – DK, Copenhagen, GLOBAL CPH

Junho 04 – NL, Nijmegen, MUSIC MEETING FESTIVAL

Junho 07 – BE, Brussels, MUZIEKPUBLIQUE

Junho 08 – PT, Coimbra, SALÃO BRASIL

Junho 09 – PT, Lisboa, GALERIA ZE DOS BOIS

Junho 10 – PT, Lisboa, GALERIA ZE DOS BOIS

Abel Veiga