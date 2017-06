João Seria e África Negra conquistaram à Europa

O conjunto musical África Negra, resiste as fortes “Trovoadas” que assolam São Tomé e Príncipe, e foi a Europa aquecer as noites frias.

O público de países como Holanda, Bélgica, Dinamarca e Portugal, ajoelharam-se aos pés do General João Seria e a banda deu show.

As guitarras do Albertino, António Menezes e Leonidio Barros aqueceram as noites europeias e o João cantou e dançou Kapitula. Êxitos do passado foram ouvidos num corro europeu, exaltando o nome de um país que ainda navega em águas turvas das sucessivas Trovoadas.

João Seria e África Negra são figuras que efectivamente promovem o nome e a imagem de São Tomé e Príncipe. Em apenas alguns dias, a Europa encontrou-se com a ilha africana do Golfo da Guiné. Muita gente curiosa agora em conhecer a ilha de João Seria e do conjunto África Negra. Nada que se compare com as acções viajantes do turista da politica santomense.

A banda que marcou a década de 80 com grandes sucessos, continua esquecida pela cultura santomense. Mas, é neste momento o principal vetor de promoção musico-cultural das ilhas verdes do meio do mundo.

Obrigado África Negra!

Obrigado General João Seria!

Jess Flander /Portugal