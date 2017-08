A UCCLA será o palco da 4.ª Gala MISS CPLP 2017, no próximo dia 16 de setembro, a partir das 19h30, uma iniciativa do Comité MISS CPLP em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa e a UCCLA.

Nesta edição irão participar 2 candidatas de cada país pertencente à Comunidade de Países de Língua Portuguesa, até 18 candidatas. Os países a concurso são: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

De assinalar que é a primeira vez que a gala contará com a participação da Guiné Equatorial.

O concurso Miss CPLP é uma iniciativa na área da cidadania com carácter intercultural e que visa a difusão e a promoção de valores sociais, culturais de inclusão no âmbito da lusofonia e a partilha do conhecimento sobre a diversidade lusófona.

Durante o período de preparação coletiva, as candidatas terão a oportunidade de promover um intenso intercâmbio cultural através da sua deslocação a diversos locais e workshops a realizar até ao dia da eleição.

“Diversidade em Foco: Moda, Política, Cidadania e Identidade” é o tema da Palestra que a organização prevê que vai ser apresentado dias antes da 4.ª Gala MISS CPLP por Jaqueline Fernandes de Sousa Silva, subsecretária da Cidadania e Diversidade Cultural da Secretaria de Cultura do Distrito Federal do Brasil. O objetivo é contribuir para desenvolvimento social e cultural e para uma cidadania mais ativa entre os cidadãos da Comunidade Lusófona.

Toda a informação sobre o evento, bem como sobre todas as candidatas ao título de MISS CPLP 2017 estará disponível através da página oficial do Comité Miss CPLP no Facebook - https://www.facebook.com/LUSOFONIAMISS/ - e no website oficial do Comité emwww.misscplp.org. Para mais informações: +351961366304 e +351925320468 ou pelo email comiteofialmisscplp@gmail.com

Tendo em conta que, nesta época do ano, diversas regiões de Portugal estão a ser afetadas por incêndios florestais, causando vítimas mortais e tendo em conta a colaboração de muitos bombeiros que, arriscando a sua vida, estão na frente do fogo, a organização decidiu doar parte do resultado desta 4.ª Gala em prol das vítimas dos fogos florestais.

Morada:

Avenida da Índia, n.º 110 (entre a Cordoaria Nacional e o Museu Nacional dos Coches), em Lisboa

Autocarros e Elétrico (Rua da Junqueira): 15E, 18E, 714, 727, 728, 729 e 751

Comboio: Estação de Belém

Coordenadas GPS: 38°41’46.9″N 9°11’52.4″W