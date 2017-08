Projeto Roças de São Tomé e Príncipe do passado ao presente… que futuro?

Concebido por Nilton Medeiros e Magdalena Bialoborska.

Documentário

SERVIÇAIS das memórias à identidade

Sinopse

O estudo da economia de São Tomé e Príncipe permiti distinguir os períodos do achamento e dos ciclos económicos que correspondem a fase do trabalho escravo e trabalho livre.

Com a abolição da escravatura e a recusa dos recém-emancipados em trabalhar para os ex-senhores e dado o sentimento de repulsa dos nativos por qualquer espécie de trabalho na roça, os roceiros enveredaram pela contratação de mão-de-obra externa que abriria caminho ao trabalho forçado, que a memoria local reteve como contrato.

A vida destes trabalhadores contratados, chamados também de serviçais, limitava-se ao trabalho árduo nas roças.

Estima-se que cerca de 12 mil cabo-verdianos terão partido na aventura para o sonho de uma vida melhor nas roças de São Tomé e Príncipe.

Com a independência do arquipélago em 1975 e a falência das empresas, os contratados ficaram entregues à sua sorte.

Passados mais de meio século desde a chegada dos últimos contratados cabo-verdianos ao arquipélago, muitos ainda vivem à margem da sociedade local, remetidos ao seu destino nas roças onde encontram o seu sustento.

Realização

Nilton Medeiros

Produção

Jerónimo Moniz e Victor Ulisses Avelino Pires

Locução

David João Jochua

Imagem

Nilton Medeiros

Assistente de Imagem

Onildo de Guadalupe

Tradução Crioulo

Victor Ulisses Avelino Pires

Depoimentos

Alcino Pinto ex-deputado

Amaro Couto jurista

André Aragão jurista

Antónia ex-contratada

Anália ex-contratada

Célia Posser jurista

Carlos Neves historiador

Celiza de Deus Lima jurista

Francisco Brito filho de contratados

Fátima Lopes ex-contratada

Francisca Pereira ex-contratada

Gualter Vera Cruz sociólogo

João Vaz ex-contratado

José Maria Neves ex-primeiro ministro CV

Lúcio Pinto historiador

Mariana ex-contratada

Nazaré de Ceita historiadora

Naninha ex-contratada

Néné ex-contratada

Quintero Aguiar ex-empregado da curadoria

Víctor Monteiro filho de contratados

Pesquisas Bibliográfica

- Tenreiro, Francisco (1961),

A ilha de São Tomé.

- Silva, Helder Lains e (1958),

São Tomé e Príncipe e a Cultura do Café

- Seibert, Gerhard (2015),

Colonialismo em São Tomé e Príncipe:

hierarquização, classificação e segregação da vida social

- Nascimento, Augusto (2004),

Escravatura trabalho forçado e contrato

em STP nos séculos XIX-XX

Música

Filipe Santo

Blue Dot Sessions: album Aeronaut

David Szesztay: album Cinematic

Rocco Granata: album Works

Blue Dot Sessions: album Algea Fields

Blue Dot Sessions: album Bayou Birds

Blue Dot Sessions: album Crab Shack

Borrtex: album Courage and album Creation

All the albums available under Public License in Freemusicarchive.org

Duração

52 min

Setembro, 2017

Trailer Oficial :

