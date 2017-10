Gerhard Seibert reforça a controvérsia em torno da História do Rei Amador

Acompanhei com atenção e interesse o debate de Armindo Ceita e Albertino Bragança sobre a história do Rei Amador (1595) no Téla Nón.

Quanto à questão da data da morte do Amador, já há mais de dez anos, publiquei um pequeno artigo intitulado “ Está errada a data do novo feriado nacional em homenagem ao Rei Amador?” na revista Piá (S.Tomé) , n.º 36, Setembro de 2006, págs. 20 a 21.

Neste texto, argumentei que a data mais provável é 14 de agosto de 1595, pouco depois do fim da revolta e a detenção do Amador.