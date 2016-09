Selecção perde (2-0) no Marrocos e fica fora do CAN-2017

A selecção de futebol de São Tomé e Príncipe foi derrotada, este domingo, em Rabat, diante do Marrocos, por 0-1, na última jornada do grupo F de qualificação para o Campeonato Africano das Nações (CAN) -2017, no Gabão.

Os golos que consolidaram a liderança dos marroquinos no grupo e consequente passagem a fase final da competição, só apareceram na etapa complementar, aos 55 por Ziyech Hakim, e os 83 Bouhaddouz Aziz.

A selecção nacional terminou o grupo na última posição com 3 pontos, ao passo que o Marrocos venceu com 16 pontos. Na segunda posição, ficou Cabo-Verde (9) e a Líbia (7) no terceiro posto.

Gil Vaz