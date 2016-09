Torneio feminino de futsal – “Alda do Espírito Santo” 

Em alusão ao 19 de Setembro dia das Mulheres de São Tomé e Príncipe, 8 equipas de de futsal feminino entram em campo na quarta – feira num torneio que pretende prestigiar a data históricas das mulheres e e incentivar a prática do futebol no seio das mulheres. O torneio é baptizado com o nome da poetisa e figura histórica são-tomense, Alda do Espírito Santo.

A comissão das mulheres são-tomenses que organiza o torneio em parceria com a Federação São-tomense de Futebol, diz que se trata de um torneio relâmpago e que esta quinta – feira será realizado o segundo encontro de futsal. Parque popular da cidade de São Tomé tem sido palco da competição desportiva. 19 de Setembro será realizado o jogo da final também no Parque Popular a partir das 15 horas.

Abel Veiga