STP no lugar 151 no Ranking FIFA

A selecçãosantomense de futebol subiu dois lugares no Ranking FIFA, divulgado esta quinta-feira, 15, posicionando no lugar 151, com 197 pontos.

A nível da CPLP, Brasil (4º) lidera, seguida de Portugal (7º), Cabo Verde (72º), Guiné-Bissau (73º), Moçambique (89º), Angola (134º) e São Tomé e Príncipe (151º).

Gil Vaz