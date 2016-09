Ténis de Mesa em forja

FTMSTP lança bases para a massificação da modalidade

Terminou esta sexta-feira no Liceu Nacional a formação sobre a prática de Ténis de Mesa em São Tomé e Príncipe, direccionada aos professores de educação física, promovida pela Federação de Ténis de Mesa de São Tomé e Príncipe, FTMSTP, com apoio da Solidariedade Olímpica.

Com esta formação a FTMSTP acredita que está lançada as bases para a massificação da modalidade no arquipélago, frisou o presidente do organismo Posik Espirito Santo, apelando aos professores a não guardarem consigo os ensinamentos.

Quanto aos participantes ficou a promessa de colocarem em prática os conhecimentos, sublinhou Gilson Baia, em representação do grupo.

Ainda no quadro do certame, os recém-formados terão oportunidade de visitarem algumas escolas do país.

Recorde-se que a mesma decorreu de 15 a 23 do corrente mês.

Gil Vaz