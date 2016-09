Está de regresso este fim-de-semana, a festa da prova rainha do nosso futebol, com jogos da 3ª eliminatória.

No sábado, a UDRA receberá no Estádio Nacional 12 de Julho, o Caixão Grande; e a Ototomedirá forças com a Correia.

No domingo, Praia Cruz defrontará a Trindade; e a Cruz Vermelha terá pela frente os Dinâmicos de Folha Fede.

Gil Vaz