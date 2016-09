STP sem Volta do Cacau

Depois das seis edições, a Volta do Cacau conhece este ano a primeira interrupção, justificada pelo presidente da Federação do Ciclismo, Tiziano Pisoni, com o facto de não reunirem a verba suficiente para a materialização da sétima edição.

“Infelizmente no ano passado não conseguimos cobrir todos os custos relacionados com a organização da Volta do cacau cujo orçamento rondou por volta dos 30.000 euros com um número de 40 a 45 participantes”.

“Realmente é uma pena porque desde o início do ano recebemos muitos pedidos de participação, pois a Volta do Cacau está a começar a entrar no calendário desportivo internacional e uma interrupção pode comprometer todo o progresso conseguido nos últimos anos”. Lamentou Pisoni.

Recorde-se que a primeira edição da competição teve lugar em 2005.

Gil Vaz