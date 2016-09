Neves em Guadalupe com Amadora, Sporting e Palmar a espreita

O campo de Guadalupe recebe este sábado, o maior derby do extremo norte do arquipélago, entre o conjunto local e o líder, Desportivo de Neves, com os três perseguidores, Amadora, Sporting e Palmar a espreita.

Calendário:

Sábado:

Ôque-del-rei vs JUBA de Diogo Simão;

Desportivo de Amadora vs Boavista FC;

Desportivo de Guadalupe vs Desportivo de Neves;

Domingo:

Sporting de ST vs Marítimo de Micolo;

UDESCAI de Água-Izé vs Palmar.

Gil Vaz