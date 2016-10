‘Polvo’ e ‘Touro’ marcam no derby de Praia

O conjunto de Aliança Nacional fez este domingo o jus do adjectivo ‘carrasco’ ao travar mais uma vez os Leões-do-mar (1-1) no derby de Praia, depois de já tê-lo feito com perfeição na 1ª volta (0-1).

Os golos do jogo grande da jornada foram apontados por Kidilson ‘Polvo’ (Aliança) aos 23 minutos e por Agapito ‘Touro’ (Praia Cruz) aos 56.

Com este empate Praia Cruz reforça ainda mais a liderança, uma vez que o perseguidor Caixão Grande escorregou em Monte Café (2-0).

Gil Vaz