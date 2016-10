Praia Cruz e Caixão Grande perdem pontos fora de portas

O Sporting de Praia Cruz (actual líder) e o Caixão Grande (segundo classificado) perderam pontos este domingo, nasrespectivas deslocações, no cumprimento da 13ª jornada.

Os autores da proeza foram Aliança Nacional (1-1) e Monte Café (2-0), relativamente.

Já o Riboque (terceiro) conseguiu os três pontos diante do Kê Morabeza (1-0).

Nas outras partidas, o Inter de Bombom repartiu pontos com o Santana (2-2); e a UDRA recebeu e despachou a Trindade (2-0). O jogo entre Correia e Folha Fede não se realizou devido a forte chuva que se fez sentir no país no pretérito sábado.

Resultados da 13ª jornada:

UDRA vs Trindade (2-0), sábado;

Inter de Bombom vs Santana (2-2), sábado;

Riboque vsKê Morabeza (1-0), domingo;

Aliança Nacional vs Praia Cruz (1-1), domingo;

Monte Café vs Caixão Grande (2-0), domingo;

Correia vs Folha Fede (adiado).

Gil Vaz