6 de Setembro regressa ao  comando com o deslize de Ribeira Peixe

O 6 de Setembro regressou este domingo a liderança do campeonato da 3ª Divisão, ao vencer a Ototo (0-3) e beneficiar da escorregadela do até então líder Ribeira Peixe diante do Andorinha (2-0).

Resultado da 14ª jornada:

Ototo vs 6 de Setembro (0-3),

Andorinha vs Ribeira Peixe (2-0),

Cruz Vermelha vs Porto Alegre (4-3),

Varzim vs Santa Margarida, actualizar,

Diogo Vaz vs Conde, actualizar.

Gil Vaz