A Amadora manteve-se no topo da 2ª divisão, depois de vencer em casa o Palmar, por 2-1. Na jornada em que os 4 primeiros venceram, Sporting vs JUBA, 13-0;Neves vs Boavista, 3-0;Amadora vs Palmar, 2-1;Ôque-del-reivs UDESCAI, 0-1; e Guadalupe vsMicolo, 1-1.

Com estas combinações, a Amadora passa a somar 32 pontos, Neves, 31, Sporting, 29, UDESCAI, 29, e Palmar, 26.

Gil Vaz