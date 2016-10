Último recebe o primeiro no Quartel-General

A 16ª jornada do Campeonato da 1ª Divisão será marcada pelo desafio entre a lanterna vermelha, Kê Morabeza, com 10 pontos, e o líder, Sporting de Praia Cruz, com 38 pontos.

CALENDÁRIOS DE JOGOS

SÁBADO:

Santana vs Riboque;

Trindade vs Folha Fede;

Kê Morabeza vs Praia Cruz;

DOMINGO:

Caixão Grande vs Aliança Nacional;

Inter de Bombom vs Correia;

Monte Café vs UDRA.

Todos os jogos têm início às 15.00 horas.

Gil Vaz