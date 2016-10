A penúltima jornada do Nacional da 2ªDivisão disputa-se este final de semana, com jogos no sábado e domingo, e pode ditar a subida de Neves e Amadora, caso vençam Palmar e UDESCAI de Água-Izé, respectivamente.

Calendário da 17ª jornada:

Sábado:

Boavista vs Micolo

Guadalupe vs JUBA

Domingo:

Neves vs Palmar

Ôque-del-rei vs Sporting

Amadora vs UDESCAI

Gil Vaz